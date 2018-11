Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Pfeiffer Vacuum nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Das dritte Quartal sei okay gewesen und der nach unten korrigierte Ausblick komme nicht ganz unerwartet angesichts der starken Ausrichtung des Spezialpumpenherstellers auf die Halbleiterbranche, schrieb Analyst Uwe Schupp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Mehrheitsübernahme durch Großaktionär Busch habe aber das Hauptinteresse auf sich gezogen und sollte stützen./ajx/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-11-07/09:29

ISIN: DE0006916604