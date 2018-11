Die Baader Bank hat die Einstufung für Patrizia Immobilien nach den vorläufigen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Das Immobilienunternehmen habe den Ausblick bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr angehoben, was die starke Stellung von Patrizia unterstreiche, schrieb Analyst Andre Remke in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das vorläufige operative Ergebnis für die ersten neun Monate habe zudem seine Erwartungen übertroffen./mf/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-11-07/09:30

ISIN: DE000PAT1AG3