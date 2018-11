Die Aktie von Technotrans arbeitet nach der vorherigen Skalpierung von über 50 auf grob 28 € an der Wende. Gestern gab es Zahlen für das erste Dreivierteljahr: Umsatz + 4,7 %, Ebit + 5,9 %. Die Jahresprognose 2018 reißt nicht vom Hocker. Aber: Technotrans hat sich in den vergangenen Jahren neben dem Geschäft mit der Druckindustrie in weitere Themenfelder vorgearbeitet inkl. Laserkühlung im Bereich Stanz- und Umformtechnik sowie auch in der Scanner- und Medizintechnik. Das schafft zusätzliches Potenzial und eine EK-Quote von zuletzt 53,6 % ist ein gutes Polster, um dies zu nutzen.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen AB-Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info