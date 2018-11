Singapur und Santa Clara, Kalifornien (ots/PRNewswire) -



AntWorks kündigte heute an, dass sein ANTstein QueenBOT, eine Plattform für Roboter-Prozessautomatisierung (RPA), die Tools für die Automatisierung von repetitiven, profanen und regelbasierte Entscheidungen umschließenden Geschäftsprozessen bietet, als Citrix Ready® verifiziert wurde. Das Citrix Ready-Programm hilft Kunden, Drittlösungen zu identifizieren, die von Citrix Systems, Inc. für die Verbesserung von Lösungen für Virtualisierung, Networking und Cloud Computing empfohlen werden. ANTstein QueenBOT wurde einem strengen Verifikationsprozess unterzogen, um die Kompatibilität mit Citrix Virtual Apps zu gewährleisten, wodurch die zuverlässige Kompatibilität gemeinsamer Lösungen bestätigt wird.



Das Citrix Ready-Programm gestaltet die Identifizierung komplementärer Produkte und Lösungen, die Citrix-Umgebungen verbessern können, für Kunden einfach. Kunden können darauf bauen, dass ANTstein QueenBOT erfolgreich eine Reihe von Tests bestanden hat, die von Citrix entwickelt wurden, und dürfen sich somit darauf verlassen, dass diese effektiv mit Citrix Virtual Apps funktionieren, um eine nahtlose Automatisierung in Citrix-Umgebungen zu schaffen.



QueenBOT bietet vereinfachte RPA-Funktionen, sodass Geschäftsanwender in der Lage sind, Bots zu erstellen. Die Zeit, die zum Erstellen der Automatisierung mittels QueenBOT benötigt wird, entspricht nur einem Bruchteil des Zeitaufwands, der für andere auf dem Markt verfügbare Tools erforderlich ist. QueenBOT bietet ein intuitives Fern-Recorder-Tool, um die Anwenderaktionen in der Citrix-Umgebung über mehrere Optionen aufzuzeichnen, sodass vielfältige Automatisierung geboten wird.



"Als Mitglied des Citrix Ready-Programms können wir Kunden intelligente Lösungen anbieten, die unseren ANTstein QueenBOT mit Citrix Virtual Apps kombinieren", so Asheesh Mehra, CEO. "Das Angebot veranschaulicht deutlich unsere Pläne für eine enge Zusammenarbeit mit unseren bewährten Partnern durch das Citrix Ready-Partnerökosystem, um unseren Kunden nur die hochwertigsten Erfahrungen zu bieten."



