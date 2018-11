Frankfurt (www.fondscheck.de) - Schaukelbörsen beleben das Interesse an Indexfonds, so die Deutsche Börse AG."Mit rund 62.000 ETF-Transaktionen hatten wir wieder eine ausgesprochen gute Woche", berichte Frank Mohr. Gemessen an der Anzahl der Trades markiere der Oktober bei der Commerzbank einen neuen Rekord. "Ob Privatanleger oder Profi, ETFs sind mittlerweile überall angekommen", befinde der Händler. In bewegten Börsenphasen überzeugten ETFs zudem mit der Möglichkeit, schnell und taktisch auf Marktschwankungen zu reagieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...