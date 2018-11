Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Dienstag sind drei neue Exchange Traded Fund des Emittenten Amundi über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit den drei Aktien-ETFs - Amundi Index MSCI Wordl SRI UCITS ETF DR (ISIN LU1861134382/ WKN A2JSDA), Amundi Index MSCI USA SRI UCITS ETF DR (ISIN LU1861136247/ WKN A2JSDB) und Amundi Index MSCI Europe SRI UCITS ETF DR (ISIN LU1861137484/ WKN A2JSDC) - würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an der Wertentwicklung von großen und mittelgroßen Unternehmen zu partizipieren, die über ein vergleichsweise hohes ESG-Rating verfügen würden. Dabei würden Unternehmen ausgeschlossen, die in Zusammenhang mit der Atom-, Waffen-, Tabak-, Alkohol- und Glücksspielindustrie stünden. Die ETFs würden sich jeweils auf die Regionen Europa, USA sowie global fokussieren. ...

