Die Elmos Semiconductor AG (ISIN: DE0005677108) erzielte im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum ein Umsatzwachstum von 12,6% auf 69,4 Mio. Euro. Das EBIT steigerte sich auf 14,0 Mio. Euro, was einer EBIT-Marge von 20,2% entspricht. Damit bestätigt Elmos die am 16. Oktober 2018 per Ad hoc-Mitteilung veröffentlichten vorläufigen Finanzzahlen.

Die Investitionen beliefen sich im Berichtsquartal auf 9,3 Mio. Euro bzw. 13,5% vom Umsatz. ...

