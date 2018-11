Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Trotz eines herausfordernden Umfelds in Europa habe Adidas starke Ergebnisse vorgelegt und auch die Gewinnprognose für 2018 angehoben, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Adidas komme bei der Verbesserung der Marge schneller voran als erwartet, daher erscheinen die mittelfristigen Ziele für das Jahr 2020 schon wieder als konservativ./she/jha/ Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-11-07/10:17

ISIN: DE000A1EWWW0