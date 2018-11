Wirecard AG (ISIN: DE0007472060), der führende Innovationstreiber für digitale Finanztechnologie, baut sein Engagement für die Sporterlebnisplattform Fitfox aus.

Die hundertprozentige Tochter des Sportfachhändlers SportScheck bietet in über 100 deutschen Städten mehr als 10.000 verschiedene Sporterlebnisse an und setzt ab sofort auf die Voucher-Lösung von Wirecard. Dank der innovativen Plattform integriert Fitfox ein umfangreiches Customer-Retention-Programm in sein bestehendes System. Die Wirecard-Plattform stellt Coupons, Voucher und Gutscheinkarten auf sämtlichen digitalen Kanälen bereit und integriert auch physische Gutscheinkarten.

Der Markt für Gutscheine und Rabatt-Voucher wächst stetig. Für 2019 wird laut Juniper Research erwartet, dass es weltweit 1,05 Milliarden Coupon-Nutzer geben wird. Damit würde sich die Anzahl seit 2014 (560 Millionen Nutzer) fast verdoppeln. Mit der Voucher-Plattform unterstreicht Wirecard sein Investment in diesen Wachstumsmarkt. Die Plattform kombiniert alle gängigen Voucher-Formate in einer volldigitalisierten Lösung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...