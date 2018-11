Erlebnis Akademie AG beschließt Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht DGAP-Ad-hoc: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Erlebnis Akademie AG beschließt Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht 07.11.2018 / 10:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Erlebnis Akademie AG beschließt Durchführung einer Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht Bad Kötzting, 7. November 2018 - Der Vorstand der Erlebnis Akademie AG (ISIN: DE0001644565, WKN: 164456) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, von dem bestehenden genehmigten Kapital teilweise Gebrauch zu machen und das Grundkapital der Gesellschaft von 1.725.164,00 Euro um bis zu 55.550,00 Euro auf bis zu 1.780.714,00 Euro durch Ausgabe von bis zu 55.550 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien, zu erhöhen. Der Ausgabepreis je neuer Aktie beträgt 18,00 Euro. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 voll gewinnberechtigt. Die Aktien werden in der Zeit vom 13.11.2018 (0:00 Uhr MEZ) bis zum 26.11.2018 (16:00 Uhr MEZ) den bestehenden Aktionären der Erlebnis Akademie AG im Wege des gesetzlichen Bezugsrechts zum Erwerb angeboten. Das Bezugsverhältnis beträgt 32 alte zu einer neuen Aktie. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen entschädigungslos. Es wird kein börslicher Bezugsrechtshandel von der Gesellschaft oder vom mit der Abwicklung beauftragten Bankhaus organisiert. Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können im Rahmen eines Überzugs von bezugsberechtigten Aktionären der Gesellschaft bezogen werden. Nicht durch bezugsberechtigte Aktionäre übernommene Aktien, werden anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung interessierten Investoren zur Zeichnung angeboten. Gemäß der Regelung in § 3a des Wertpapierprospektgesetzes (WpPG) in Verbindung mit § 3c WpPG erfolgt die Durchführung des Bezugsangebots prospektfrei auf Basis eines Wertpapier-Informationsblattes, dessen Veröffentlichung am 6. November 2018 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wurde. Das Wertpapier-Informationsblatt ist auf der Website des Emittenten unter www. eak-ag.de unter der Rubrik https://www.eak-ag.de/eakag/investoren/aktie/ abrufbar. Die Erlebnis Akademie AG beabsichtigt, den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung weiterer Baumwipfelpfade zu nutzen und damit das Unternehmenswachstum als führender Anbieter von Naturerlebniseinrichtungen mit aktuell acht Baumwipfelpfaden in vier Ländern insbesondere über die verstärkte strategische Ausrichtung auf den europäischen Markt weiter voranzutreiben. Kontakt Erlebnis Akademie AG Christoph Blaß Finanzvorstand Hafenberg 4 93444 Bad Kötzting T +49 9941 / 90 84 84-0 info@eak-ag.de www.eak-ag.de Investor Relations Better Orange IR & HV AG Frank Ostermair / Vera Müller Haidelweg 48 81241 München T +49 89 / 889 69 06-22 eak@better-orange.de www.better-orange.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Disclaimer/Wichtige Hinweise: Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe bzw. Veröffentlichung in den USA (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien, Kanada oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine derartige Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte, bestimmt. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Dieses Dokument ist insbesondere kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Erlebnis Akademie AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten. 07.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Erlebnis Akademie AG Hafenberg 4 93444 Bad Kötzting Deutschland Telefon: 09941-908484-0 Fax: 09941-908484-84 E-Mail: info@eak-ag.de Internet: www.eak-ag.de ISIN: DE0001644565 WKN: 164456 Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 742455 07.11.2018 CET/CEST ISIN DE0001644565 AXC0177 2018-11-07/10:49