Die Commerzbank hat die Einstufung für Adidas nach Quartalszahlen und einer Anhebung des Ausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 236 Euro belassen. Der Gewinn des Sportartikelherstellers sei höher ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus liege weiter auf qualitativem Wachstum. Einzige Sorge sei derzeit das Geschäft in Westeuropa. Das Papier sei attraktiv bewertet./ajx/mis Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0049 2018-11-07/10:50

ISIN: DE000A1EWWW0