Die US-Bank JPMorgan hat Adidas nach Quartalszahlen und Anhebung des Gewinnausblicks auf "Neutral" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Der Umsatz sei ein klein wenig schwächer, das operative Ergebnis (Ebit) aber besser als erwartet ausgefallen, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Die Anhebung des Gewinnziels habe der Markt bereits vorweggenommen. An den durchschnittlichen Marktschätzungen für den Sportartikelhersteller dürfte sich deshalb nicht viel ändern./ajx/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2018-11-07/10:51

ISIN: DE000A1EWWW0