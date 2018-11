Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Hugo Boss nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Umsatzseitig habe der Modehersteller die Erwartungen erfüllt, gewinnseitig verfehlt, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Boss habe aber gezeigt, die Kosten in einem schwierigen Handelsumfeld zu kontrollieren./ajx/jha/ Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2018-11-07/10:54

ISIN: DE000A1PHFF7