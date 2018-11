Der österreichische Motorradhersteller KTM investiert in den kommenden fünf Jahren eine halbe Milliarde Euro u.a. in die Entwicklung leichter Elektro-Motorräder und konnte sich dafür nun ein Darlehen über 120 Millionen Euro von der Europäischen Investmentbank (EIB) sichern. Vor allem will KTM mit dem Darlehen die Forschung und Entwicklung in den Bereichen elektrische Antriebssysteme, kooperative intelligente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...