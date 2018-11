Die Commerzbank hat die Einstufung für Brenntag nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe die Erwartungen beim operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) verfehlt, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe seien die Geschäfte in der Region Asien/Pazifik sowie höhere Finanzierungskosten. Die gute Nachricht sei, dass Brenntag den Ausblick bestätigt habe, nachdem der Aktienkurs zuletzt Schlimmeres habe erwarten lassen./ajx Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0058 2018-11-07/11:30

ISIN: DE000A1DAHH0