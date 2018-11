Der DAX zeigt sich aktuell in starker Verfassung. Andreas Lipkow, Marktstratege von Comdirect, bewertet die aktuelle Lage positiv. Viele negative Dinge seien bereits eingepreist. Dementsprechend müssten sich Anleger neu positionieren. Großes Thema ist auch nach wie vor die Bilanzsaison. In den USA haben die meisten Konzerne ihre Zahlen vorgelegt. Lipkow hat dabei überraschende Verlierer ausgemacht. Zu den Verlierern an der Börse gehörte lange Zeit Twitter. Das könnte sich jetzt aber ändern. Zuletzt gab es positive Signale von der Aktie und auch vom Unternehmen selbst.