Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Comdirect Bank nach den Handelszahlen für Oktober auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die Zahlen seien stark ausgefallen, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der hohe Zuwachs neuer Kunden dürfte sich in Zukunft günstig auswirken, wobei der Onlinebroker mittelfristig ein Übernahmeziel sei./mf/mis Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0073 2018-11-07/11:46

ISIN: DE0005428007