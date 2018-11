Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet damit, dass die Umsätze im Weihnachtsgeschäft dieses Jahr erstmals über der Schwelle von 100 Milliarden Euro liegen werden. Für das Gesamtjahr hob der Verband seine nominale Umsatzprognose nach eigenen Angaben auf plus 2,3 (bisher: 2,0) Prozent an. "Die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen sind gut, der Arbeitsmarkt entwickelt sich weiter positiv", erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. "Deshalb wird das Umsatzplus in diesem Jahr etwas größer ausfallen, als bisher angenommen."

Der Einzelhandelsumsatz 2018 werde nach neuen Schätzungen 525 Milliarden Euro betragen. Umsatztreiber bleibe der E-Commerce. Die stationären Umsätze sollen um nominal 1,5 Prozent und die Online-Umsätze um 9,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigen. Für das Weihnachtsgeschäft in den Monaten November und Dezember rechnet der HDE mit einem Wachstum von 2 Prozent auf knapp mehr als 100 Milliarden Euro.

"Der Einzelhandel knackt erstmals die 100-Milliarden-Euro-Umsatzschwelle im Weihnachtsgeschäft", prognostizierte Genth. Der stationäre Handel erzielt laut dem Verband knapp 19 Prozent und der Online-Handel gut ein Viertel seines Jahresumsatzes in November und Dezember. Eine aktuelle HDE-Umfrage zeige aber auch, dass die Erwartungen der Unternehmen stark auseinandergingen. So gingen kleinere Unternehmen deutlich pessimistischer in den Jahresendspurt als größere.

