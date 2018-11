Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Amadeus IT nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Sowohl der operative Gewinn des IT-Dienstleisters als auch das Nettoergebnis lägen leicht unter den vom Unternehmen ermittelten Konsensschätzungen, schrieb Analyst Matija Gergolet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung deuteten auf die Entwicklung neuer Produkte hin./bek/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0086 2018-11-07/12:08

ISIN: ES0109067019