Brüssel (www.fondscheck.de) - John Bailer, Fondsmanager des BNY Mellon US Equity Income Funds (ISIN IE00BD5M6B42/ WKN A2DLSX) bei TBCAM - einer Boutique von BNY Mellon Investment Management - kommentiert den Ausgang der Kongresswahlen in den USA.Mit der Rückgewinnung des Repräsentantenhauses durch die Demokraten erwarte man kurzfristig volatile Märkte, da die Untersuchungsverfahren gegen Präsident Trump und ein mögliches Amtsenthebungsverfahren stärker in den Fokus rücken würden. Ein Blick auf die verschiedenen Machtverhältnisse zwischen Republikanern und Demokraten seit 1933 zeige, dass sich die Konstellation aus einem republikanischen Präsidenten und unterschiedlichen Mehrheiten in beiden Kammern des Kongresses überdurchschnittlich gut auf die Entwicklung der Märkte ausgewirkt habe. Seit 1946 sei die Börse in den zwölf Monaten nach den Midterms jedes Mal besser gelaufen als zuvor. Die Fundamentaldaten der Unternehmen dürften solide bleiben und die Bewertungen der US-Titel seien attraktiv, sodass sich die Aktien von den kurzfristigen politischen Turbulenzen erholen sollten. ...

