Tesla hat erste Kunden in China informiert, dass sie im März 2019 mit der Lieferung ihres Model 3 rechnen können. Zunächst allerdings nur das "Long Range"-Modell. Diese Fahrzeuge werden freilich bis auf Weiteres importiert, solange die China-Fabrik von Tesla noch nicht in Betrieb ist. In China soll ebenso wie in Europa noch dieses Jahr der Konfigurator für das Model 3 freigeschaltet werden, der die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...