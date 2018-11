Falsch entsorgte Lithium-Batterien sind die Hauptursache von zahlreichen Bränden in Abfallbehandlungsanlagen. Das bestätigen Daten aus dem Forschungsprojekt Batsafe der Montanuniversität Leoben, teilte der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) mit. Allein in Österreich landen demnach rund 700.000 Lithium-Batterien im Restmüll, statt in den dafür vorgesehenen Sammelstellen. Bis zum Jahr ...

