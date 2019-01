IRW-PRESS: Millennial Lithium Corp.: Millennial produziert Lithiumcarbonat in Batteriequalität aus Pastos Grandes Sole

15. Januar 2019, Millennial Lithium Corp. (ML: TSX.V) (A3N2:GR: Frankfurt) (MLNLF: OTCQB) ("Millennial" oder das "Unternehmen" - http://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298600) freut sich, Ihnen mitteilen zu können, dass die von SGS Canada Inc. abgeschlossenen Prozesstests im Benchmarking in ihren Anlagen in Lakefield, Ontario mit Sole aus dem Pastos Grandes-Projekt des Unternehmens in Salta, Argentinien durchgeführt wurden. Das Material hat Batteriequalität (> 99,5% Li2CO3) für Lithiumcarbonat ergeben. Die Ergebnisse der Endreinigungstests ergaben ein Lithiumcarbonatprodukt von 99,92% Li2CO3 mit niedrigem Gehalt an Magnesium (Mg), Kalzium (Ca), Bor (B), Sulfat (SO4) und Eisen (Fe), ohne andere nachweisbare Metalle.

Millennials Präsident und CEO Farhad Abasov kommentierte dies: "Wir freuen uns, dass die kürzlich von SGS abgeschlossenen Prozesstests im Labormaßstab mit einer Produktreinheit von 99,92% Lithiumcarbonat sehr positive Ergebnisse erbracht haben. Der typische Lithiumcarbonat-Akku-Grad für EV-Batterien liegt bei ca. 99,5% Li2CO3, so dass wir durch diese Ergebnisse sehr ermutigt sind, die darauf hindeuten, dass die Pastos Grandes Sole für die Verarbeitung nach Industriestandard geeignet und in der Lage ist, ein Produkt in Batteriequalität herzustellen. Der Test im Labormaßstab hat auch einen hervorragenden Rahmen für unsere Pilotanlage geschaffen, die sich derzeit in der Endphase der Planung befindet, und bildet die Grundlage für das mögliche kommerzielle Anlagendesign für die endgültige Machbarkeitsstudie des Unternehmens."

SGS hat im Labormaßstab Prozessversuche mit lithiumhaltiger Sole aus dem Pumpbrunnen PGPW17-4 bei Pastos Grandes durchgeführt. Etwa 600 Liter Sole wurden an SGS in Lakefield, Ontario, verschifft, um die Eignung der Sole für die Herstellung von Lithiumcarbonat in Batteriequalität zu untersuchen. Die anfängliche Hauptelementchemie der Rohsole ist in Tabelle 1 dargestellt.

Li Ca Mg K Na B SO4

(mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (mg/l)

480 758 2490 5180 115000 700 8200

Tabelle 1 Hauptelement Chemie der Rohsole.

SGS unterzog die Sole einer Kalkung, gefolgt von einer mehrwöchigen mechanischen Verdampfung und einer weiteren Entfernung von Ca und Mg durch selektive Fällung durch Einführung von Soda und Natronlauge. Durch weitere Verdampfung reduzierte sich das Volumen auf ca. 10 Liter mit einem Gehalt von ca. 1,9 % Li. Standard und industrieerprobte Reinigungsverfahren wurden für die konzentrierte Sole eingesetzt, einschließlich Lösungsmittelextraktion zur Reduzierung des Borgehalts, gefolgt von Ionenaustausch zur Entfernung von B. Auf den Ionenaustausch folgte die Hauptstufe der Karbonisierung mit Soda zur Herstellung eines vorläufigen Lithiumcarbonatprodukts. Das Lithiumcarbonatprodukt wurde dann einer weiteren Reinigung durch Bikarbonisierung mit CO2 zugeführt. Das Lithiumcarbonat-Endprodukt nach dem Bikarbonatisierungs-/Zersetzungsprozess weist eine Reinheit von 99,92% Li2CO3 auf; zusätzliche chemische Daten für das Endprodukt sind in Tabelle 2 unten aufgeführt:

Li2COB Mg Ca K Na SO4 Fe

3

(%) (g/t)(g/t)(g/t)(g/t)(g/t)(g/t)(g/t)

99.92<4 10.3 93 <10 46 <300 <4

Tabelle 2 Endgültige Lithiumcarbonat-Produktchemie

Die Rückgewinnung von Lithium durch den primären Lithiumcarbonatprozess betrug etwa 75% aus der B-freien Lösung und die Rückgewinnung durch die Bicarbonatierungs-/Zersetzungsstufe etwa 74% des behandelten Lithiumcarbonats, wobei die Lithiumverluste im Allgemeinen insgesamt minimal sind, da das in der Mutterlaugenlösung verbleibende Lithium typischerweise recycelt wird.

Neben der vielversprechenden Reinheit des erzeugten Lithiumcarbonats ist es auch ermutigend, dass Metalle und andere Verunreinigungen, von denen einige die Qualität und Wirksamkeit des Lithiumcarbonats für die Batterieleistung beeinträchtigen können, sehr niedrig bis nicht nachweisbar sind. Die Tests werden bei SGS fortgesetzt, um den Prozess zu optimieren, Verunreinigungen zu reduzieren und die Rückgewinnung zu verbessern, und alle positiven Ergebnisse werden in das Pilotanlagendesign einbezogen und vor Ort in Pastos Grandes getestet.

Die Probenahme erfolgte in Übereinstimmung mit den CIM-Richtlinien für die Bewertung der Sole-Ressourcen, mit einer geeigneten CoC und einem QA/QC-Programm, um die Richtigkeit, Genauigkeit und Genauigkeit der Analyseergebnisse zu gewährleisten.

Diese Pressemitteilung wurde von Iain Scarr, AIPG CPG, Chief Operating Officer des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 geprüft.

