"Der Usedom-Krimi" mit Katrin Sass gehört zu den erfolgreichsten Reihen am Donnerstagabend im Ersten - die fünf Folgen, die bisher zu sehen waren, hatten bei ihrer Premiere im Schnitt knapp 6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 19 Prozent. Jetzt entsteht eine neue Episode: Nach einer Vorlage von Drehbuchautorin Marija Erceg dreht Regisseur Andreas Senn bis zum 6. Dezember im deutschen wie polnischen Teil von Usedom sowie in Berlin "Träume - Der Usedom-Krimi". Für sie ist es die zweite Arbeit für die Reihe, für ihn die erste. Katrin Sass zur Seite steht wieder Rikke Lylloff als Kriminalkommissarin Ellen Norgaard.



Zur Handlung: Sascha Hoerne (David Korbmann), ein junger Architekt aus Hamburg, ist tot. Auf den ersten Blick wurde er Opfer eines Autodiebstahls - doch vieles spricht dafür, dass dieser Eindruck extra inszeniert wurde. Hoerne war die rechte Hand des erfolgreichen Usedomer Bauunternehmers Jörn Sievers (Christian Kuchenbuch) und stand kurz vor der Hochzeit mit seiner schwangeren Freundin Merle (Lena Kalisch), Sievers Tochter. Ein Mord aus Eifersucht? Oder ist das Motiv im Vater-Sohn-Konflikt zwischen Jörn und Michi Sievers (Dennis Mojen) zu suchen? Ein kniffliger Fall für Ex-Staatsanwältin Karin Lossow (Katrin Sass) und Kriminalkommissarin Ellen Norgaard (Rikke Lylloff).



Neben den Genannten spielen u. a. Rainer Selling (Holm Brendel), Max Hopp (Dr. Brunner), Jana Julia Roth (Kerstin Klum), Tomek Nowicki (Karol Piotrowski), Merab Ninidze (Lucjan Gadocha), Birge Schade (Ilka Bodin), Larissa Fuchs (Iwona Rudek) und Norbert Stöß (Norbert Wilke).



Produzent ist Tim Gehrke (für Polyphon Film und Fernseh GmbH), Kamera: Leah Striker, Herstellungs- und Produktionsleitung: Frank Huwe. Die Redaktion für den Film, der im Auftrag von ARD Degeto und NDR für Das Erste entsteht, haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).



Die beiden Folgen "Winterlicht" und "Geisterschiff" der Reihe "Der Usedom-Krimi" zeigt das Erste am 31. Januar und 14. Februar 2019. Die Folge "Mutterliebe" und der aktuelle Krimi "Träume" - der neunte Film der Reihe - laufen voraussichtlich Ende 2019.



