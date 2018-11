marktEINBLICKE um 12: US-Midterms bringen endlich Klarheit, Fresenius Medical Care geht durch die Decke

Nach den US-Zwischenwahlen reagieren Anleger am deutschen Aktienmarkt mit großer Erleichterung. Der DAX legt am Mittwochmittag um rund 1 Prozent an Wert zu. Auch wenn der Kongress geteilt ist und sich die Demokraten und Republikaner nun noch stärker gegenseitig ausbremsen sollten, wissen Investoren nun wenigstens woran sie sind.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +1,1% 11.604 MDAX +1,0% 24.450 TecDAX +0,9% 2.680 SDAX +0,9% 11.249 Euro Stoxx 50 +1,0% 3.240

Die Topwerte im DAX sind Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802), Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) und RWE (WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129). Dabei schießt die FMC-Aktie regelrecht in die Höhe. Konzern und Anleger freuen sich über ein abgelehntes Bürgerbegehren in Kalifornien, das laut Unternehmensdarstellung den Zugang von Patienten zur Dialyse massiv eingeschränkt hätte. Laut FMC-Chef Rice Powell hätte "Proposition 8" die Erstattung für Dialysebehandlungen auf ein Niveau gesenkt, das deutlich unter den anfallenden Kosten liegt.

Den vollständigen Artikel lesen ...