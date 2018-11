Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Evonik nach Zahlen von 36 auf 37 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Spezialchemiekonzern habe im dritten Quartal solide abgeschnitten, schrieb Analyst Gunther Zechmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zechmann erhöhte seine Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2019. Die Aktien seien derweil so günstig wie nie zuvor bewertet, so dass sich nun eine verlockende Einstiegsgelegenheit ergebe./la/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

