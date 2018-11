Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Koenig & Bauer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Die Sorgen um das Erreichen der Jahresziele seien ein Sturm im Wasserglas, schrieb Analyst Henning Breiter in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er habe keine Zweifel, dass der Hersteller von Druckmaschinen am Jahresende zumindest das untere Ende der in Aussicht gestellten Umsatzspanne erreicht./bek/zb Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0104 2018-11-07/12:57

ISIN: DE0007193500