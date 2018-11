Bern (ots) -



Seit Anfang Oktober 2018 ist die ausgewiesene

Marketingspezialistin Caroline Meli neue Leiterin des

Geschäftsbereichs Marketing und Vertrieb.



Der Atupri Stiftungsrat hat Caroline Meli als neue Leiterin

Marketing und Vertrieb sowie Mitglied der Geschäftsleitung bestimmt.

Die 42-jährige Marketingspezialistin hat in Wirtschaftswissenschaften

promoviert und legt einen umfangreichen Leistungsausweis vor. Sie war

während ihrer bisherigen beruflichen Laufbahn in verschiedenen

Branchen und Führungspositionen tätig. Zuletzt als Leiterin Marketing

Corporates und Mitglied der Direktion bei der PostFinance AG in Bern.

Neben ihrer fundierten Managementerfahrung bringt Caroline Meli viel

Knowhow in den Bereichen Marketingstrategie und digitale

Angebotslösungen mit.



Über Atupri



Atupri ist ein national tätiger Gesundheitsversicherer mit

flexiblen und individuellen Angeboten im Kranken- und

Unfallversicherungsbereich für Private und Firmen. Atupri wurde 1910

als Betriebskrankenkasse der SBB gegründet. 2002 erfolgte der

Namenswechsel zu Atupri, 2016 wird Atupri zur Gesundheitsversicherung

und lanciert das Kundenportal myAtupri. Im Sommer 2018 geht die

Atupri Gesundheitsplattform maxyourhealth.com online. Atupri gehört

mit 204'000 Versicherten zu den zehn grössten unabhängigen

Krankenversicherern der Schweiz.



