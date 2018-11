NanoFocus AG: Refinanzierung der Anfang 2019 fälligen Wandelanleihe durch Kapitalmaßnahmen abgeschlossen DGAP-Ad-hoc: NanoFocus AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Kapitalerhöhung NanoFocus AG: Refinanzierung der Anfang 2019 fälligen Wandelanleihe durch Kapitalmaßnahmen abgeschlossen 07.11.2018 / 14:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. __TOKEN__0__0__ NanoFocus AG: Refinanzierung der Anfang 2019 fälligen Wandelanleihe durch Kapitalmaßnahmen abgeschlossen Oberhausen, den 07.11.2018 - Die NanoFocus AG (ISIN: DE0005400667), Anbieter hochmoderner 3D-Oberflächenmesstechnik, hat die Refinanzierung der im Februar 2019 fälligen Wandelanleihe abgeschlossen. Dazu haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre eine Kapitalerhöhung um bis zu 609.378 Aktien und zu einem Preis von 1,60 EUR je Stück durchzuführen. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister erhöht sich das Grundkapital der NanoFocus AG von 6.093.786 EUR auf bis zu 6.703.164 EUR. Gezeichnet werden 609.378 neue Aktien von der Carl Mahr Holding GmbH. Der strategische Partner erhöht mit der Transaktion den Anteil am Grundkapital der NanoFocus AG auf 29,82% (zuvor 22,80%). Darüber hinaus zeichnet die Carl Mahr Holding GmbH eine festverzinsliche Anleihe der NanoFocus AG mit einem Volumen von 500.000 EUR. Damit ist die Wandelanleihe vollständig refinanziert. Mit ihrem erneuten Engagement unterstreicht die Carl Mahr Holding GmbH, dass sie von der technologischen Kompetenz der NanoFocus AG und den Perspektiven der in diesem Sommer begonnenen operativen Zusammenarbeit überzeugt ist. Oberhausen, 07.11.2018 NanoFocus AG - Der Vorstand Kontakt für Rückfragen: Fabian Lorenz Investor Relations Telefon: +49 (0) 221/29831588 E-Mail: ir@nanofocus.de Disclaimer: Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der NanoFocus AG findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt. 07.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NanoFocus AG Max-Planck-Ring 48 46049 Oberhausen Deutschland Telefon: 0208 62000 55 Fax: 0208 62000 99 E-Mail: ir@nanofocus.de Internet: www.nanofocus.de ISIN: DE0005400667 WKN: 540066 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 742609 07.11.2018 CET/CEST ISIN DE0005400667 AXC0282 2018-11-07/14:29