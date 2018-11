Der spanische Energieversorger Iberdrola hat eine Kooperationsvereinbarung mit Ikea unterzeichnet, um bis zum kommenden Jahr an Filialen des Einrichtungshauses in Spanien über 50 Ladestationen für E-Autos zu installieren. Der Aufbau startet noch in diesem Monat an den Filialen in Málaga, Badalona und Saragossa. Parallel wird Iberdrola Ladestationen am Ikea-Hauptbüro in San Sebastián de los Reyes und ...

