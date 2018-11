Unterföhring (ots) - - Magische Marke geknackt: Seit der Einführung im September 2017 wurde die Sky Sport App über eine Million Mal heruntergeladen



- Perfekter Service für alle Fußball-Fans: Schon kurz nach Abpfiff sind die Video-Clips aller Spiele der UEFA Champions League frei abrufbar



- Exklusiv für Sky Kunden: Tor-Videos schon während der laufenden Spiele der Bundesliga und UEFA Champions League anschauen



Auch digital ist Sky Sport die Heimat für alle Sportfans in Deutschland und Österreich. Neben dem Sportportal skysport.de und der insgesamt über 5,6 Millionen Mitglieder umfassenden Community auf den Social-Media-Kanälen von Sky Sport erfreut sich auch die Sky Sport App immer größerer Beliebtheit. Gut ein Jahr nach Einführung wurde die App mittlerweile über eine Million Mal heruntergeladen.



Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky Deutschland: "Die Marke von einer Million Downloads ist ein Meilenstein für die Sky Sport App. Noch viel mehr freuen wir uns aber über das sehr positive Feedback der User. Im Apple App-Store erhalten wir eine durchschnittlich Bewertungen von 4,4 Sternen, wobei insbesondere die Schnelligkeit und die redaktionelle Berichterstattung bei den Usern gut ankommen. Eine großartige Bestätigung der bisherigen Arbeit unseres Teams und zugleich Ansporn, die Anzahl der Nutzer weiter wachsen zu lassen."



Die Sky Sport App ist kostenlos im Apple App-Store und Google Play Store erhältlich und bietet allen Fans alles Wissenswerte aus der Welt des Sports. Darüber hinaus werden Fußballfans rund um die Uhr über ihre Lieblingsvereine aus der Bundesliga, 2. Bundesliga oder den europäischen Topligen informiert. Ob Transfermeldungen, Verletzungen, Live-Meldungen während der Spiele oder andere Breaking News: Hier erfahren Fans alles über ihren Verein sofort.



Zudem sind über die App ein Livestream des 24-Stunden-Sportnachrichtensenders Sky Sport News HD sowie hochwertige Video-Inhalte, unter anderem aus der UEFA Champions League, für jedermann frei verfügbar. Hier können Fans auch unterwegs unter anderem die Vorberichterstattung zur UEFA Champions League und "Champions Corner" live verfolgen. Kurz nach Spielende sind erste Clips mit den Spielszenen des Abends kostenlos abrufbar, ab Mitternacht stehen ausführliche Highlight-Zusammenfassungen zur Verfügung.



In-Match Videos aus der UEFA Champions League und der Bundesliga für alle Sky Kunden verfügbar



Allen Sky Kunden bietet die Sky Sport App einen ganz besonderen Service. Mit den sogenannten In-Match Videos erhalten Fans unterwegs bereits während der laufenden Partien Tor-Videos und Videos weiterer wichtiger Spielszenen sofort abrufbar auf ihr Smartphone geschickt. Innerhalb kürzester Zeit nach dem Ereignis erhalten Fans per Push-Benachrichtigung direkten Zugang auf das Video der Szene. Seit Beginn der vergangenen Saison bietet Sky diesen Service exklusiv für alle Spiele der Bundesliga an, die Sky live überträgt. Seit dieser Saison ist Sky der einzige Anbieter in Deutschland, der diesen Service für alle Spiele der UEFA Champions League bietet.



