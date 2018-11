Das Analysehaus CFRA hat das Kursziel für Axa nach Zahlen von 28 auf 26 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzentwicklung des Versicherers in den ersten neun Monaten des Jahres sei solide ausgefallen, schrieb Analyst Tan Jun Zhang in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dazu kämen die attraktive Dividendenrendite und das zu erwartende Gewinnwachstum. Das neue Kursziel spiegele die geänderten Konsensschätzungen für den Buchwert je Aktie wider./gl/edh Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0195 2018-11-07/17:51

ISIN: FR0000120628