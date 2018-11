Munich Brand Hub AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG DGAP-Ad-hoc: Munich Brand Hub AG / Schlagwort(e): Sonstiges Munich Brand Hub AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG 07.11.2018 / 18:50 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Munich Brand Hub AG: Verlustanzeige nach § 92 Abs. 1 AktG Aschheim, 7. November 2018 - Der Vorstand der Munich Brand Hub AG (ISIN: DE000A2GS6K1) teilt mit, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist. Bei der Munich Brand Hub AG handelt es sich um eine Holdinggesellschaft ohne eigenen operativen Geschäftsbetrieb und bis heute ohne Beteiligungserträge aus Dividenden oder Portfolioverkäufen. Den fehlenden Erträgen standen allerdings Rechtsberatungskosten und Kosten des Beteiligungsmangagements gegenüber, welche letztendlich zum Verlust der Hälfte des Grundkapitals der Munich Brand Hub AG führten. Der Vorstand und Aufsichtsrat der Munich Brand Hub AG werden unverzüglich eine Hauptversammlung einberufen, um ihr gemäß § 92 Abs. 1 AktG den Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals anzuzeigen. Kontakt: Munich Brand Hub AG +49 89 99888 273 info@munichbrandhub.com Frank Ostermair Better Orange IR & HV AG +49 89 8896906 14 frank.ostermair@better-orange.de 07.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Munich Brand Hub AG Einsteinring 28 85609 Aschheim Deutschland Telefon: 089 99888-0 E-Mail: info@munichbrandhub.com Internet: www.munichbrandhub.com ISIN: DE000A2GS6K1 WKN: A2GS6K Börsen: Freiverkehr in München Ende der Mitteilung DGAP News-Service 742783 07.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A2GS6K1 AXC0352 2018-11-07/18:50