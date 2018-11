Adler Modemärkte AG: Schwacher Einzelhandel belastet: Umsatz und Ergebnis für Gesamtjahr angepasst, Liquidität deutlich über Vorjahr DGAP-Ad-hoc: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/9-Monatszahlen Adler Modemärkte AG: Schwacher Einzelhandel belastet: Umsatz und Ergebnis für Gesamtjahr angepasst, Liquidität deutlich über Vorjahr 07.11.2018 / 19:24 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Haibach bei Aschaffenburg, 7. November 2018: Vor dem Hintergrund des außergewöhnlich heißen und langen Sommers sowie eingetrübter Branchenerwartungen beim Weihnachtsgeschäft korrigiert die Adler Modemärkte AG die für das Gesamtjahr 2018 im Geschäftsbericht 2017 gegebene Prognose nach unten. Das Management erwartet nun einen Gesamtjahresumsatz leicht unter dem Vorjahresniveau von EUR 525,8 Mio., nachdem bislang davon ausgegangen wurde, das Vorjahresniveau in etwa zu erreichen. Für das EBITDA wird nun mit einer Spanne von EUR 20 - 24 Mio. gerechnet, nachdem bislang ein Ergebnis zwischen EUR 26 - 29 Mio. erwartet wurde. ADLER verfügt weiterhin über eine sehr gute Bilanzqualität. So lag die Liquidität zum 30. September 2018 mit EUR 47,5 Mio. um EUR 10,9 Mio. über dem vergleichbaren Wert zum 30. September 2017 (EUR 36,6 Mio.). Kontakt: Adler Modemärkte AG Investor Relations Katrin Schreyer Tel.: +49 6021 633 1828 E-Mail: investorrelations@adler.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung: Nachdem sich ADLER in dem für die gesamte Branche schwierigen dritte Quartal noch solide entwickelt hatte, lag die Nachfrage im Oktober und innerhalb der ersten Verkaufstage im November aufgrund des warmen Wetters unter den Erwartungen; zusätzlich dämpft eine repräsentative Umfrage der Unternehmensberatung Ernst&Young die Erwartungen für das Weihnachtsgeschäft im textilen Einzelhandel. Ungeachtet der aktuellen Entwicklung ist ADLER aufgrund der weiterhin hohen Liquidität sehr gut aufgestellt, um die aus der Strategie 2020 abgeleiteten Maßnahmen aus eigener Kraft finanzieren zu können. Das Unternehmen verfügt nach wie vor über eine sehr solide finanzielle und bilanzielle Grundlage, um den Konzern wieder auf den mittel- bis langfristig angestrebten profitablen Wachstumskurs zurückzubringen. Effekte aus der ADLER-Strategie 2020 und aus der bereits kommunizierten Umstellung des Logistikdienstleisters werden sich wie avisiert erstmals im Geschäftsjahr 2019 positiv auf die Ergebnisse auswirken. Der vollständige Bericht zu den ersten neun Monaten 2018 wird ADLER am 8. November 2018 veröffentlichen. 07.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Modemärkte AG Industriestraße Ost 1-7 63808 Haibach Deutschland Telefon: +49 (0) 6021 633 0 Fax: +49 (0) 6021 633 1299 E-Mail: info@adler.de Internet: www.adlermode.com ISIN: DE000A1H8MU2 WKN: A1H8MU Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 742851 07.11.2018 CET/CEST ISIN DE000A1H8MU2 AXC0360 2018-11-07/19:25