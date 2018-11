Presti holt U18 WM-Titel bei den ISA Junior World Surfing Games in Huntington Beach, Kalifornien

Die 16-jährige Rachel Presti hat am vergangen Wochenende in Huntington Beach als erste Deutsche den Titel bei der U18-Weltmeisterschaft gewonnen.

Im Finale erreichte Presti mit einer Wertung von 14.41 Punkten den ersten Platz, und verwies Tomada Bannert (Hawaii) mit 10.5 Punkten, Minami Nonaka (Japan) mit 9.3 Punkten und Summer Macedo (Hawaii) mit 8.37 Punkten auf die Plätze.

Mit ihrem Sieg krönte Presti die historische Leistung des Deutschen Surfteams, welches sich in einem stark besetzten Starterfeld von 44 Nationen einen hervorragenden 9 Platz sichern konnte. Rachel gewann abgesehen von einem Heat alle Wettkampfbegegnungen auf ihrem Weg ins Finale und zeigte durchgehend hohe Punktezahlen.

"Ich möchte meiner Familie, meinen Sponsoren, Teamkollegen und Trainer Tim Surtmann für ihre Unterstützung während des gesamten Wettkampfes danken. Der Titel wird mich weiter motivieren noch härter zu trainieren und ich hoffe sehr, Deutschland bei den Olympischen Spielen 2020 vertreten zu dürfen", sagte Presti.

Der Deutscher Wellenreit Verband (DWV)

Der Deutscher Wellenreit Verband (DWV) ist der nationale Dachverband der deutschen Surferinnen und Surfer. Wir sind für all diejenigen da, die unsere Leidenschaft teilen und das Surfen in den Brandungswellen lieben.

Mehr Informationen findet ihr unter www.wellenreitverband.de

Über die International Surfing Association

Die International Surfing Association (ISA), gegründet 1964 in San Diego, wird vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) als Weltdachverband für Wellenreiten anerkannt. Die ISA unterscheidet nach den Bereichen: Shortboard, Longboard Bodyboard, StandUp Paddle (SUP) und SUPSurfen, Bodysurfen, Wakesurfen und alle anderen Wellenreitaktivitäten auf allen Arten von Wellen, sowie auf Flachwasser mit Wellenreitausrüstung. Im Jahr 1964 kürte die ISA zum ersten Weltmeister der Männer und Frauen im Wellenreiten. Seit 1980 werden Juniorenweltmeisterschaften ausgetragen; Weltmeisterschaften im Kneeboard seit 1982; Weltmeisterschaften im Longboard Wellenreiten und Bodyboarden seit 1988; Weltmeisterschaften im Tandem Surfing seit 2006; und Weltmeisterschaften im StandUp Paddle (SUP, Surfen und Racing) seit 2012.

Für mehr Informationen, siehe www.isasurf.org

Für weitere Interviews, Fragen und Informationen kontaktieren Sie bitte Miriam Presti unter +1 (321) 961-1381 prestima@aol.com, oder DWV-Trainer Tim Surtmann at +49 173 2428039 tim.surtmann@gmx.net oder den DWV unter redaktion@wellenreitverband.de

