Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.GRUA: Geely am 7.11. -4,40%, Volumen 55% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 7.11. -3,75%, Volumen 3% normaler Tage , WMH: William Hill am 7.11. -3,21%, Volumen 249% normaler Tage , PF8: European Lithium am 7.11. 8,22%, Volumen 21% normaler Tage , 21P: Aurora Cannabis am 7.11. 9,19%, Volumen 2307% normaler Tage , CNTY: Century am 7.11. 10,83%, Volumen 124% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Century CNTY 6.960 10.83% Aurora Cannabis 21P 8.080 9.19% European Lithium PF8 0.079 8.22% William ...

Den vollständigen Artikel lesen ...