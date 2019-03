Was für eine beeindruckende Performance: Seit dem Tief Ende Dezember 2018 bei 3,98 Kanadischen Dollar, kennt das Papier von Village Farms nahezu kein Halten mehr. Allein am gestrigen Montag gewann die Aktie erneut knapp 13 Prozent auf 18,20 Kanadische Dollar. Seit Ende Dezember beläuft sich das Plus sogar auf mehr als 371 Prozent. Die Aktie von Aurora Cannabis konnte seit Ende Dezember ebenfalls deutliche Zugewinne verbuchen, mit Village Farms kann das Papier aber in keinster Weise mithalten. Gut 70 Prozent ging es seitdem bei Aurora Cannabis nach oben.

