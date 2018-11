=== *** 06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 3Q, Paris *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate, Zürich 06:55 DE/Stratec Biomedical AG, Ergebnis 9 Monate, Birkenfeld *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 4Q (09:00 PK), München *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Commerzbank AG, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate, Niestetal 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 3Q, Grünwald 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate, Duisburg 07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q, Mailand *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Hannover Rück SE, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover *** 07:30 DE/Dürr AG, Ergebnis 3Q (14:30 Telefonkonferenz), Stuttgart 07:30 DE/Aurelius Equity Opportunities SE & Co KGaA, Ergebnis 3Q, München 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Wiesbaden 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 9 Monate, Lübeck 07:30 DE/Schaltbau Holding AG, Ergebnis 9 Monate, München 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q, Hamburg 07:30 DE/Dic Asset AG, Ergebnis 3Q, Frankfurt 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate, Köln 07:30 DE/Heidelberger Druckmaschinen AG, Ergebnis 2Q, Heidelberg 07:30 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:35 DE/Wacker Neuson SE, Ergebnis 3Q, München 07:45 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate, Triest *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 3Q, Koblenz 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q, Zörbig 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q, Cuxhaven *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz September Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +18,3 Mrd Euro zuvor: +18,3 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +21,4 Mrd Euro zuvor: +15,3 Mrd Euro *** 08:00 GB/Astrazeneca plc, Ergebnis 3Q, London 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H, London 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H, London *** 08:00 LU/RTL Group SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 3Q *** 08:15 DE/Prosiebensat1 Media SE, Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q, Unterföhring *** 08:30 DE/Continental AG, Ergebnis 3Q, Hannover 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate, München *** 09:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Gütersloh 09:30 DE/Verwaltungsgericht Köln, Mündliche Verhandlung über Klagen der Deutschen Umwelthilfe (DUH) wegen Änderung der Luftreinhaltepläne für Köln und Bonn, Köln *** 10:00 DE/Diesel-Spitzentreffen im Bundesverkehrsministerium *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht *** 11:00 EU/Kommission, Herbst-Wirtschaftsprognose, Brüssel *** 13:00 FI/Europäische Volkspartei (EVP), Bekanntgabe des Wahlergebnisses für den Spitzenkandidaten für die Europawahl 2019, Helsinki 13:30 DE/Wirtschaftsminister Altmaier, Rede auf Jahreskonferenz der Stiftung 2 Grad, Berlin 14:30 DE/Deutscher Baugewerbetag, Reden Wirtschaftsminister Altmaier (14:45) und SPD-Vorsitzende Nahles (15:30), Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 210.000 zuvor: 214.000 *** 15:15 DE/EZB-Direktor Coeure, Keynote beim "Network for Greening the Fincl System" Konferenz, Berlin *** 16:20 EU/EZB-Präsident Draghi, Eröffnungsstatement beim Dublin House of Representatives, Dublin *** 19:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Rede beim Jahresempfang des Bundesverbandes Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), Berlin *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 2,00% bis 2,25% zuvor: 2,00% bis 2,25% *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank - DE/Bundestags-Haushaltsausschuss, Bereinigungssitzung zum Haushalt 2019, Berlin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

November 08, 2018

