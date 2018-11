Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Schaffhausen (pta005/08.11.2018/07:00) - GF erhält Rekordaufträge für den vielversprechenden E-Mobility-Markt in China



GF Casting Solutions, eine Division von GF, liefert in China eine grosse Anzahl von Leichtbaukomponenten für Elektrofahrzeuge der neusten Generation. Die neuen Aufträge von chinesischen und europäischen Automobilherstellern belaufen sich auf rund CHF 370 Millionen.



Ein Grossauftrag über CHF 235 Millionen umfasst Elektroantriebs-Komponenten aus Leichtmetall für eine komplett neu entwickelte E-Fahrzeug-Plattform eines bekannten europäischen Autoherstellers. Die Leichtbauteile werden ab 2019 von GF Casting Solutions am Standort Suzhou (China) produziert. Dieser Grossauftrag ist Teil einer ganzen Serie von neuen Aufträgen für Elektrofahrzeuge, welche in den letzten Monaten für eine Gesamtsumme von rund CHF 370 Millionen erteilt wurden.



Die grosse Anzahl neuer Aufträge unterstreicht die Kompetenz von GF Casting Solutions im Bereich Leichtbau im schnell wachsenden E-Mobility-Markt in China. Leichtbau-Design ist ein wichtiger Faktor, um die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu verbessern. 30% aller weltweiten Aufträge, welche die Division 2018 erhalten hat, betrafen Komponenten und Lösungen für Hybrid- und Elektrofahrzeuge. Bezogen auf den chinesischen Markt liegt dieser Anteil bei über 50%.



GF Casting Solutions gehört zu den weltweit führenden Lösungsanbietern und ist eine technologisch wegweisende Entwicklungspartnerin und Herstellerin von Komponenten für Pkw, Lkw, das Luftfahrt- und Energiesegment sowie für industrielle Anwendungen. Die Division produziert Gusslösungen aus Eisen, Aluminium und Magnesium sowie Superlegierungen an Standorten in der Schweiz, in Deutschland, Österreich, Rumänien, China und den USA.



Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Beat Römer, Leiter Konzern-Kommunikation Telefon: 41 52 631 2677 E-Mail: media@georgfischer.com www.georgfischer.com



Unternehmensprofil GF umfasst die drei Divisionen GF Piping Systems, GF Casting Solutions und GF Machining Solutions. Das 1802 gegründete Industrieunternehmen hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und betreibt in 34 Ländern 136 Gesellschaften, davon 57 Produktionsstätten. Die 15'835 Mitarbeitenden haben im Jahr 2017 einen Umsatz von CHF 4'150 Mio. erwirtschaftet. GF ist der bevorzugte Partner seiner Kunden für den sicheren Transport von Flüssigkeiten und Gasen, für leichte Gusskomponenten und für die Hochpräzisions-Fertigungstechnologie. Weitere Informationen finden Sie unter www.georgfischer.com.



