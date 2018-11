Der amerikanische Hersteller von Rüstungstechnik, Huntington Ingalls Industries Inc. (ISIN: US4464131063, NYSE: HII), schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,86 US-Dollar je Aktie aus. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung um 19,4 Prozent. Im Vorquartal kamen 72 Cents zur Auszahlung. Die Ausschüttung der Dividende erfolgt am 14. Dezember 2018 (Record date: 30. November 2018). Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die ...

