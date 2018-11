Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe die Markterwartungen mit dem Ergebnis zum dritten Quartal verfehlt, seine Schätzung aber leicht übertroffen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die hohe Nachfrage aus Nordamerika die Flaute in Europa kompensieren wird./ag/ajx Datum der Analyse: 07.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2018-11-08/08:15

ISIN: DE000A1DAHH0