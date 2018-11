Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Scout24 nach Quartalszahlen von 47 auf 46 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Diese lägen leicht über den Konsensschätzungen und belegten, dass der Online-Portalbetreiber auf dem richtigen Weg sein, hieß es in einer am Donnerstag vorliegenden Studie des Instituts. Das niedrigere Kursziel stehe in Zusammenhang mit einem neuen langfristigen Anreizprogramm./bek/la Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-11-08/08:17

ISIN: DE000A12DM80