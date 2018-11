Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers nach Zahlen von 42 auf 43 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Medizintechnikkonzern "sagt was er tut, und tut was er sagt", schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Neben den erfüllten Erwartungen lobte der Experte auch die starke Bilanz und die noch moderate Bewertung./ag/la Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-11-08/09:00

ISIN: DE000SHL1006