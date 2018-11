Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zurich Insurance Group nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 367 Franken belassen. Der Versicherer bleibe in der Spur, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Barmittelzufluss stütze seine Dividendenprognose von 20 Franken je Aktie./ag/ajx Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

