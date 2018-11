Der Ausgang der Midterm-Wahlen in den USA sorgte gestern für gute Stimmung an den Aktienmärkten. Für den DAX ging es um 0,83 Prozent nach oben. Damit schloss der deutsche Leitindex bei 11.579 Punkten. Marktidee: Amazon. Die Aktie des Online-Einzelhandelsriesen hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends am 4. September ein Allzeithoch bei 2.051 Dollar erreicht. Seither befindet sie sich im Korrekturmodus. Im Rahmen der zweiten Abwärtswelle rutschte sie deutlich unter die 200-Tage-Linie und markierte ein 6-Monats-Tief. Dort setzte eine Erholungsbewegung ein.