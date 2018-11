Die US-Aktienindizes gaben im Oktober ihre kompletten Jahresgewinne wieder ab. Der DAX verbuchte die schwächste Monatsperformance seit Januar 2016 und auch in China und Japan rutschten die Kurse deutlich nach unten. Welchen Ländern und Branchen ETF-Profis jetzt das größte Aufholpotenzial zugestehen, verrät die aktuelle Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf http://www.deraktionaer.tv abrufbar.