Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Commerzbank nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die Einnahmen im Kerngeschäft und die Kapitalaustattung seien besser als erwartet, schrieb Analyst Jernej Omahen am Donnerstag in einer ersten Einschätzung. Dem stünden ein schwächeres Handelsgeschäft sowie höhere Kosten und Rückstellungen gegenüber. Alles in allem seien die Zahlen aber gut./bek/ajx Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000CBK1001