Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie der Zurich Insurance Group nach Neunmonatszahlen auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 390 Franken belassen. Der Versicherer steigere die Einnahmen stetig, schrieb Analyst Johnny Vo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die negativen Auswirkungen von Naturkatastrophen schienen geringer zu sein als bei Wettbewerbern. Das Prämienwachstum in der Lebensversicherung sei stark, ebenso wie der Neugeschäftswert. Zurich laufe wie eine Schweizer Uhr, titelte er./bek/ajx Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-11-08/09:47

ISIN: CH0011075394