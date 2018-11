Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Adidas dürfte die Einführung neuer Produkte im kommenden Jahr beschleunigen, was das Umsatzwachstum ankurbeln dürfte, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die aktuelle Schwäche in Westeuropa sei lösbar, in der Zwischenzeit seien Nordamerika, China und der E-Commerce verlässliche Wachstumstreiber./she/zb Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2018-11-08/09:55

ISIN: DE000A1EWWW0