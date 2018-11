Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zurich Insurance Group nach Quartalszahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 311 Franken belassen. Beim Schweizer Versicherer laufe alles in die richtige Richtung, schrieben die Analysten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/zb Datum der Analyse: 08.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0044 2018-11-08/10:01

ISIN: CH0011075394